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新车日历
1月18日已上市瑞风S2 mini
1月20日已上市2017款奔驰CLA
1月21日已上市全新宝骏730
1月26日已上市奥迪A6 Avant
2月17日上市荣威i6
2月18日上市MINI COUNTRYMAN
2月18日上市景逸S50
2月20日上市新款爱丽舍
3月9日上市一汽奔腾X40
3月17日上市起亚KX7
奥迪最强SUV Q8到来！ 直接对飙宝马X6
工薪家庭在选购家庭用车时，价格、油耗等是优先考虑的因素。下面为大家推荐几款经济适用的家庭轿车，市场保有量较高，燃油经济性好，空间大足够用..
在大咖后台，也一直有粉丝发来信息向大咖咨询皮卡相关的信息，那么今天大家就来跟大家点评一下几款比较热门的皮卡车吧。
北京时间1月20日早间消息，美国政府此前指控称，Uber为招募司机而夸大司机收入数据，同时模糊掉买车或租车的成本。本周四，美国一家联邦法..
暖风是一辆车里最基础也是最有效的取暖设施，它利用发动机的循环冷却系统产生热量，通过鼓风机向驾驶室内传递，属于热量再利用，所以暖风的功耗比..
教练：“你想啥呢？”哥：“教练您先别急…”坐／听哥胡扯此时的哥站在吉林省和龙市零下20度的冰面上，大背头早就被带着冰碴子的风吹成了三七分..
我们会看到在汽车仪表盘上众多按钮当中，有一个汽车拖着小尾巴，标注着“OFF”的开关，或者在开关上直接标注ESP OFF。这ESP OFF..
继斯柯达柯迪亚克Sportline官图发布之后，斯柯达再次发布了一组柯迪亚克Scout的官图，新车将成为柯迪亚克车系当中主打越野风格的车..
近日有国内媒体从经销商处获悉，雪佛兰旗舰型皮卡索罗德先期在中国市场将推出四款车型，起售价约为60万元（此价格非官方公布），现已接受预定，..
2016年11月，阿斯顿·马丁正式发布了全新Vanquish S，就在三个月后，造型更加优雅的Vanquish S Volante（敞篷..
[汽车之家 电动车技术]近日，美国汽车零部件公司博格华纳宣布将为北汽新能源汽车提供全新的升级版eGearDrive电子驱动桥，这也是继为..
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作为雪佛兰的旗舰型皮卡，索罗德（Silverado）将于年内正式进口国内销售。索罗德先期在中国市场将推出四款车型，起售价约为60万元（注..
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购车完全指南
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可以考虑
119分
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118.5分
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