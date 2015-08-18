icon找车&询价&购车计算
新车日历
1月20日已上市2017款奔驰CLA
1月21日已上市全新宝骏730
1月25日已上市2017款奥迪Q3
1月26日已上市奥迪A6 Avant
2月14日上市新款昂克赛拉
2月17日上市荣威i6
2月18日上市MINI COUNTRYMAN
2月18日上市景逸S50
2月20日上市新款爱丽舍
2月20日上市宝骏510
3月9日上市一汽奔腾X40
3月17日上市起亚KX7
想必很多车主都会或多或少在自己的车里放一些装饰品吧，有些车内装饰、小物品确实是存在安全隐患的，非常容易出事。1、车辆摆件车上的摆件其实存..
虽说这些年国产车的进步是有目共睹的，然而却没听说过有哪些知名演员的座驾是国产车。他们们几乎选择的都是德系日系的一些高端品牌座驾。毕竟他们..
如果你在长途自驾游的途中想要休息但觉得酒店太贵，或者是穷游党单纯想省些房钱，那么你肯定经历过“以天为盖车为床”的夜晚。无论你是在游玩的旅..
我们一切关于省油省钱的问题，壕都可以呵呵。但大多数车主经常会问到，一样的车，怎么别人开的就省油呢？而且相差得离谱。没有错，油耗最多可以相..
今天开始，葱哥将陆续精选小伙伴们的后台留言，由小伙伴们熟悉的厂长、杨老师、后期小张、小宅、阿坤在此解答。有任何关于汽车的问题都可以尽情留..
说起驾驶者讨厌的行为，除了”远光狗“，估计强行占道加塞是另外一个会让人”祝福他母亲“的驾驶行为吧，对于老司机来说，这些贱人难以得逞，但是..
小伙伴们买辆车都不容易，而汽车零部件成千上万，到底什么时候才需要换？今天就和大家分享车上最常见的易损件的更换周期，记住这些就够了，别被4..
有个很有意思的事儿，都说丰田双擎，也就是油电混动车是目前最好的混合动力解决方案，也是最立竿见影达到节油环保目的的动力形式。举个例子，卡罗..
小编的家乡在中国的最西北地区美丽的新疆阿勒泰而小编在广州工作，很多人不理解到底有多远呢？每年过年小编要先坐5个小时飞机到乌鲁木齐，再开车..
这是一起轿车和SUV迎面相撞的事故，这种事故两方车辆受损程度都不会太低，特别是轿车，由于质量上和SUV不同等级，而且车身更高，想必受损程..
交通事故不长眼，你凶他就险。开好车走好路，安全才能伴随我们的每一步。然而，每年都会有许多宝贵的生命，因为车祸而永久的离开了人世，这其中，..
前些日子，一名网友开车回家过年，突然感觉总有东西碰自己的腿，因为大晚上的也看不清，就拿手机自带手电筒一照，看见一条蛇正从空调口冒出来，一..
今天已是正月初九，意味着春节假期已经结束。在过年这段时间里，不少消费者在用车方面有所感触，其中最令人印象深刻的莫过于“不够坐”的尴尬局面..
10万只能买国产SUV吗？由于国产车型越来越给力，一些合资SUV也只能越卖越便宜，抢占更多的客源，特别是各家都推出小型SUV车型之后，现..
上汽推出了取代荣威750的“准中型车”--荣威i6。这款车不仅拥有与RX5一样的设计语言，而且在很多方面还进行了升级迭代。这辆荣威i6应..
随着汽车产业的发展，国内消费者对于汽车的安全越来越重视。甚至一些10万级别的SUV都配齐了各种安全配置。不过却还有那么几部车型，虽然物美..
一家三口的家庭用车，通常来讲就是越实用越好，所以空间自然是第一要考虑的东西。但是对于年轻人来说，自己的车也不能只有空间，动力、造型也是同..
转眼已是2月份了，南方大部分地区距离讨厌的“霉雨天”越来越近了，北方的娃们也隔三差五会被雨雪侵袭。赶上这种天气，最令车主们讨厌的就是后视..
目前，起价9.48万元的福特翼搏是国内市场上最便宜的合资SUV。对于一款小型SUV来说这确实不便宜，毕竟用相同的价钱可以买到自主品牌的紧..
在去年这一年，最符合中国车市的一句话应该是：“鬼知道我经历了什么？”牛车网网友Andromedashun问：2017年车企规划慢慢都出来..
摩托车非常帅气，爱驾驶摩托车的人也并不在少数，但是违规驾驶或者超速行驶都会造成难以预料的惨痛事故！
[汽车之家 养车成本]2017款东风标致4008在去年年底上市，这款车在外观设计上采用了相当前卫有活力的设计，颜值很高。从之前的试驾评测..
相比于1.6L的自吸车型它的动力更强，而相比于1.6T车型它又便宜了，230THP版的出现让喜欢C3-XR的人们又多了一个选择。只是我觉..
进入2017年，我们获得了更多关于奔驰纯电动车的消息，例如基于EVA纯电动车平台的测试车型就曝光了谍照，这款车量产后应该是一台纯电动紧凑..
猜你喜欢换一换icon
购车完全指南
说明：s5=5颗星，s4=4颗星，依此类推
可以考虑
119分
说明：s5=5颗星，s4=4颗星，依此类推
118.5分
说明：s5=5颗星，s4=4颗星，依此类推
115.5分
说明：s5=5颗星，s4=4颗星，依此类推
112.5分
说明：s5=5颗星，s4=4颗星，依此类推
icon图片更多>>
icon视频更多>>
综合排行更多>>
文章排行
图集排行
视频排行
二手车更多>>
图集更多>>