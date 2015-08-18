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新车日历
1月18日已上市瑞风S2 mini
1月20日已上市2017款奔驰CLA
1月21日已上市全新宝骏730
1月26日已上市奥迪A6 Avant
2月17日上市荣威i6
2月18日上市MINI COUNTRYMAN
2月18日上市景逸S50
2月20日上市新款爱丽舍
3月9日上市一汽奔腾X40
3月17日上市起亚KX7
[汽车之家 碰撞测试解读]福特Mustang（我们习惯称之为福特野马）凭借出色颜值与性价比在北美一直都很畅销，如此“好车”为何不投放到欧..
各位网友大家好！今天是大年初六，愉快的春节长假也已临近尾声，在此编辑祝大家在新的一年里阖家欢乐，万事如意！言归正传，前几天我们陆续带来了..
近日戴姆勒内部人士表示奔驰首款纯电动SUV将基于概念车EQ打造，并于2018年在梅赛德斯-奔驰位于德国不莱梅州的工厂正式投产。新车百公里..
本田这次正式发布的是海外版的新款锋范，虽然只看得到外观，不过变化还是很明显的，好看了很多。
[汽车之家 新车首发]日前，西雅特在海外正式发布了新一代伊比飒车型。作为换代车型，新一代伊比飒换用了MLB A0平台打造。相比现款车型，..
福特在国内的跑车车型并不多，福特野马其中之一，它也是美式肌肉跑车之一 。近期福特即将推出一款入门级的跑车：福特EVOS，据悉福特汽车给它..
作为豪华车最经典的品牌沃尔沃，这位来自北欧的绅士，正以独特的安全理念在打动中国新生代的新贵阶层和城市中产阶级。而最新的好消息是，20万级..
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在德国拥挤的马路上，人们是怎么给救护车让出“生命通道”的？值得学习！
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