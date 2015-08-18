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新车日历
1月20日已上市2017款奔驰CLA
1月21日已上市全新宝骏730
1月25日已上市2017款奥迪Q3
1月26日已上市奥迪A6 Avant
2月14日上市新款昂克赛拉
2月17日上市荣威i6
2月18日上市MINI COUNTRYMAN
2月18日上市景逸S50
2月20日上市新款爱丽舍
2月20日上市宝骏510
3月9日上市一汽奔腾X40
3月17日上市起亚KX7
改装车型：Audi S3 2.0T EA888改装店铺：尚速FF汽车服务改装地点：广东省东莞市万江区金鳌大道9号葡萄庄园2号楼商铺103..
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部分二手车电商平台通过二手车金融、二手车增值服务已经实行财务上的盈利。车赢立足4S经销商，从线下切入市场，后续发展值得关注。
2012年2月28日提车，当时应该是泪眼全系最贵的时候，2.0T丐版到手328800，送10000装饰，挑来挑去也没什么实用的东西，就换..
目前中国轿车的市场仍然是合资车的天下，日系、德系和韩系的轿车在中国市场有着很高的销量。卡罗拉是日系丰田最经典的车型，其性能、颜值、动力都..
4S汽车经销商二手车业务解决方案服务商车赢于今日正式对外宣布，已完成由复星昆仲资本领投的数千万元A轮融资。
文/焦玥车市潜力增信心在杨鹏看来，刚刚过去的2016年，不同于2015年的浮躁、焦灼、盲目、沮丧，是经销商反思审视、重塑信心的一年，包括..
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1971 CAP Scoiattolo 500和1994 Lancia Hyena Coupé将在2月9日Bonhams Grand P..
德尔福公司如果要将一些生产从墨西哥转移至美国，最有可能的就是自动化业务，因为这一块牵涉的工作相对较少些。
大众集团及博世集团同意在美国支付至少16亿美元修复或回购排放超标的柴油车，并对车主进行一定的赔偿。
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购车完全指南
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