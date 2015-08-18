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新车日历
1月18日已上市2017款奥迪A8L
1月18日已上市瑞风S2 mini
1月20日已上市2017款奔驰CLA
1月21日已上市全新宝骏730
1月26日上市奥迪A6 Avant
2月17日上市荣威i6
2月18日上市景逸S50
2月20日上市新款爱丽舍
3月9日上市一汽奔腾X40
3月17日上市起亚KX7
日前，雪佛兰官方发布了全新科鲁兹两厢版的内饰官图，新车搭载1.5L和1.4T两款发动机。新车将在2017年上半年正式上市。
日前，有国外媒体报道称，阿斯顿·马丁在近期疑似注册了一个新商标。该商标整体设计更加简洁，目前我们还不知道其未来将使用在什么地方，不排除取..
看到题目，大家基本能猜到“劲动力肯定要搞事情了”！没错，我们现在就是处在一个全民看脸、追逐时尚的年代，这个风潮在摩托圈内也是有增无减。以..
这是个让人热血沸腾的视频，不仅是镜头中的漂亮的妹纸，更多的是与越野毫不沾边的车型都到沙漠中一试身手。它们显然是在各自擅长的领域里都玩腻了..
近日，我们从相关渠道获得了一组比速T5的实车谍照。据悉，比速T5定位于紧凑型7座SUV，也是比速品牌继比速M3/T3后又一款全新力作。
17年，小型SUV还会赢来更高的增长，特别是今年会推出三款全新的小型SUV，下面小编就给大家盘点3款今年将上市的，目前看起来不错的小型S..
尽管2016年美国总统大选充满了各种各样的分歧，但大选本身仍是一场庆典：美国人第45次了亲自选出自己国家的领袖。虽说选总统那是人家美国人..
与其说丰田汽车和大众汽车“谁战胜了谁”，不如说“未来市场会选择谁”，而这将取决于两者在全球市场运筹帷幄的能力。
2017达喀尔拉力赛在一番激烈角逐后落下帷幕。在南美大陆长达9000公里的征途中，我们时常可以看到来自南美大地上热情的人们，他们拿着水、..
说到跑车，第一联想是法拉利还是保时捷？其实小编还想到了兰博基尼、玛莎拉蒂以及阿斯顿·马丁，不过除了它们，跑车领域还有一个富有传奇色彩的品..
买车看品质如果性价比高那就更好了曾经热销得不要不要的合资车现在8万块就能拿下啦作为人生第一辆车即好开又皮实动力及操控突出福特嘉年华——我..
这位口无遮拦、有史以来权力最大的房地产大亨，能够让汽车大佬们甘愿丧失成本优势，为其的政绩买单吗？
日前，特斯拉官方宣布了两款新车的价格，两款车型分别是MODEL S 100D与MODEL X 100D，售价分别是91.3万和101.4..
从今天开始（1月22日），北京将进入春节前交通模式。根据交管部门近三年的交通运行数据看，春节前五天客运场站周边交通压力大。节前腊月廿六(..
国家对于购买新能源车型也会有相应的补贴政策，不过最重要的是混动车型好开还省油。其实在新能源汽车领域里有那么一些主流品牌的中级车表现非常不..
都说丰田86适合改装宽体，但是野马进口到国内后，也有很多人选择宽体套件。不过改装宽体的那么多，像今天这辆如此之宽的，非常少见，大家一起来..
雅阁，在本田家族里有着重要的地位，虽然不是主打操控和性能，但是整体表现非常均衡，兼顾舒适性的同时也有很高的改装潜力。那么今天就为大家带来..
看过前几天的奥巴马告别演讲，几度落泪的画面难免让人感觉有些惋惜，下方听众多次高喊“Four more years！”不禁为此次告别演讲增..
车子轮胎是整车的性能表现的唯一传递者，身当举足轻重的角色。很多改装大师都知道，不同用途换不同轮胎就是成本最小见效最大的改装办法。不同用途..
在顶住了合资的大举反攻后,自主SUV逐渐稳住阵脚并再获突破。2016年全年,SUV销榜前十中,自主SUV占据六席,继续包揽冠亚季军。
时间是公平的，无论你在地球的哪个地方，每一年都会长大一岁。很多年轻人二三十岁就感慨自己老了，不行了。其实牛逼的人从来不会觉得自己老了，即..
是什么原因让韩寒决定拍摄《乘风破浪》？他对于演员评价如何？独家专访韩导，迷妹们又有福了！传送门：《2016年，赛车场上都诞生了哪些冠军？..
为什么北欧如此盛产车手，光是芬兰就诞生了4个F1世界冠军和14个拉力赛世界冠军？很多人会说是因为北欧得天独厚的环境——到了冬季，北欧地区..
“履带车”不晓得大家听过没有，举个简单的例子，就是咱们在坦克或挖掘机等重型机械。对于这类重型车，用履带来行驶很正常。不过，如果它被改装在..
途观这个名字，对中国汽车市场了解一点的人都知道，它从上市以来就是紧凑级SUV最畅销的车型，很多时候没有之一，对于消费者来说，是这个级别的..
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