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总体而言，更多的消费者可能会热衷于涡轮增压发动机，这也是车企们不断投产涡轮机，甚至于日系车漆也开始玩起涡轮机，就可见一斑。那么，在10万..
1.6L以下小排量乘用车购置税减半政策将在下周离我们而去，为了促销，有一些厂家更愿意自己掏钱来补贴那消失的2.5%。葱哥根据目前所知道的..
年轻人买车，一款外形靓丽、车身紧凑的小型车是相当合适的。要是你选择了一辆车只有两个车门，更是大大提升你个人的魅力值。双门的车都很贵吗？其..
我们报道了全新一代雪佛兰科尔维特车型将会搭载代号为LT5的6.2L V8发动机。日前，有海外媒体猜测，未来科迈罗部分车型也有可能使用最新..
从榜单中不难看出，老美的这一奖项似乎更青睐日系车，特别是丰田家族。一贯以技术和严谨见长的德系车，也有3款车型上榜，表现也都还算不错。倒是..
此前，有海外媒体报道了一组阿尔法罗密欧Tipo 66 Stradale跑车的假想图。但根据最新消息，这款跑车在短期内不会被推出。
老话常谈，今天出场的是两款车型各自的1.0T排量自动版。由于自动挡受众面更广，我们还是挑选了福克斯2015款EcoBoost125自动超..
日前，奔驰在德国获得了在公共道路上测试最新自动驾驶技术的许可，据悉，奔驰新的自动驾驶测试车将会搭载名为DAVOS的自动驾驶系统。
毫无疑问，速翼特（国内为雨燕）在一定程度上可以说是铃木最成功的车型，全新速翼特已经在不久前正式发布并将首先登陆日本市场。近日，海外媒体则..
东风日产启辰于圣诞之夜正式公布了启辰T90的官方售价10.98—15.48万，基本符合此前外界预测的12—16万的售价。在10—15万这..
它才是新的最美中国车，吉利全新轿跑效果图。
今日，我国第五阶段机动车排放标准正式在全国实施，买新车需达标才可上牌；同期，国五标准车用汽柴油全面上市，93号和97号等为代表的国四油开..
日前，据国外媒体称，获得一组兰博基尼旗下一款大尺寸高性能SUV量产版车型Urus在海外路试的谍照，近日，又有消息称，经兰博坚尼研发部总监..
幻速推全新SUV 大小与H6相似 或起售价仅为5万
中型豪华SUV，动力非常强劲而且乘坐舒适度比较高，轻松满足消费者的刁钻口味。我们今天为大家推荐的Q5等中型豪华SUV在新一代买车神器——..
我们从卡威汽车官方获悉，旗下的皮卡——卡威K150，全系车型的价格下调，下调幅度为5000元。
吉利版“GL8”曝光 将推两款MPV 吉利MPV又要火？
日前，我们获得了一组华晨中华V7自动挡的最新谍照，新车将配备电子档杆和超大尺寸中控屏幕。根据此前曝光的消息称，新车将有望于2017年下半..
日前，我们通过相关渠道获取到了一组众泰SR7电动版车型的最新谍照，新车将采用了全新的配色和全新样式的轮圈，根据此前的曝光的消息称，新车预..
每逢明星开演唱会，周边道路就会堵成汪！12月，周杰伦、林宥嘉、大张伟、王菲等一众天王天后惊艳开唱，那么问题来了，这个12月，谁是堵神？
4丰田在新能源领域主要以油电混动为主，在华合资公司也顺利投产。按照规划，丰田未来将推出纯电动车型。丰田汽车公司专务中国本部长、丰田汽车(..
48距离2016年完全结束已仅有不到12小时的时间，在这一整年的时间里，国内汽车行业发生了许多大事，上演了一幕幕精彩纷呈的大戏。今年也是..
今天是公元2017年1月1日，眨眼之间，2016年已是昨天，在这个辞旧迎新的重要日子里，我先郑重的宣布：祝大家新年快乐！
使其样式相比普通版更加激进。
在今年广州车展上，郑州日产副总经理潘毅辛曾表示2017年东风风度将推出一款小型SUV。
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购车完全指南
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可以考虑
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