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新浪汽车讯 在2017北美车展上，起亚GT面向全球公众首发亮相。作为起亚汽车打造的一款全新车型，定位于掀背轿跑车。据悉，新车的最高时速有..
2017北美车展：丰田CAMRY静态解析
在本届2017北美车展上，雪佛兰全新一代Traverse全球首发。该车定位为一款中大型SUV车型，与别克昂科雷同平台打造。另外，新车还采..
在2017年1月9日开幕的北美车展上，广汽传祺带来了一款概念车-传祺EnSpirit，新车采用了当下流行的Coupe型SUV风格设计，并..
全新美版奥德赛打造本田家族美感设计
优雅外观 撩人背影 奔驰GLA打造美的享受
奔驰新E级Coupe全球首发 配大尺寸液晶屏
在刚刚开幕的2017北美车展上，宝马正式发布了新款6系，新车沿用了现款车型的设计风格，并提供了全新的运动选装包。
新浪汽车讯 2017北美车展正式开幕，在本届车展上，本田正式发布了全新一代美版奥德赛，新车采用了本田最新的家族设计风格。并且基于本田旗下..
颜值不输给GS8 踏上国际舞台的传祺GS7
雷克萨斯LS首发 竞争对手锁定宝马7系等车型
在本届北美车展上，宝马的全新一代5系正式与我们见面了，相比现款车型，新一代5系除了外观及内饰的改变外，还新增了许多科技行配置。
在2017年1月9日开幕的北美车展上，广汽传祺首发了三款车型，其中一款就是采用纯电动系统的传祺GE3，新车是新能源平台下打造的首款车型。
混动系统 持续续航 克莱斯勒Pacifica EV首发
与昂科雷同平台打造 雪佛兰全新Traverse首发
2017北美国际车展图解：雷克萨斯LS500
在本届北美车展上，还有一款车型也是重磅亮相，它就是全新一代宝马5系。不过说实话，看到官图后，新5系的外形并没有给我太多惊喜的感觉。个人感..
在本次北美车展上，中期改款的奔驰GLA亮相。该车型定位于紧凑级SUV，与奥迪Q3等车型竞争。目前，现款车型由北京奔驰国产，深受女孩子喜爱..
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“雷神之锤” 式飘逸 沃尔沃V90北美首发
新领域新能源 引领宝马7系新发展
宝马5系新车亮相 高配秒杀同级
新浪汽车讯 2017年1月9日，中国自主品牌广汽传祺携全新车型传祺GS7登录北美车展。新车外观仍然延续了GS8的设计元素，只是在车身长度..
2017北美车展，全新一代梅赛德斯-奔驰E级Coupe正式首发亮相，根据之前曝出的海外起售价为41220欧元，折合人民币29.77万元。..
缩小版宝马X4 展现不同风格的运动SUV
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