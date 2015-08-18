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新车日历
1月18日已上市EC180
1月18日已上市瑞风S2 mini
1月20日已上市2017款奔驰CLA
1月21日已上市全新宝骏730
1月26日上市奥迪A6 Avant
2月17日上市荣威i6
2月18日上市MINI COUNTRYMAN
2月18日上市景逸S50
2月20日上市新款爱丽舍
3月9日上市一汽奔腾X40
3月17日上市起亚KX7
两款热门中型SUV，大众途观L和福特锐界你选谁？
日前，大众汽车(中国)销售有限公司根据国家质检总局2015年2号风险警示通告，向质检总局备案了召回计划，将自2017年2月20日起，召回..
买车只买四驱，途观L和这些SUV性价比谁最高？
[汽车之家 新闻]日前，大众汽车（中国）销售有限公司根据国家质检总局2015年2号风险警示通告，向质检总局备案了召回计划，将自2017年..
现在的小型SUV外形精致，空间实用，价格也非常实惠，赢得了广大年轻消费者的喜爱。为了牢牢把握住这一细分市场，各家车企纷纷拿出看家本领，下..
10万以内，不一定非得选择合资才是放心的好车，下面这几款国产车型，无论是质量底子还是服务，完全可以合资这个级别的合资抗衡了。
又到了一年中最尴尬的时候，你还将面对三姑六婆的“亲切问候”，虽然房子票子妹子，兵哥帮不到你们，但是！想塞住亲戚的嘴，那还是有办法的。要是..
雪铁龙DS是一个“自相矛盾”的存在。它一直营造出高端魅惑的品牌形象，但却被广大消费者戏称为“屌丝”；它有着62年的品牌历史，却总是“养在..
5-15万的国产SUV！主动安全技术直逼20-50万合资车盘点
随着时间的推移，现在汽车市场越来越主打年轻化，各种个性SUV在85后的年轻消费群体十分吃香。因为有范，个性，而且开出去撩妹，那也是实力杠..
大家新年好！马到成功，马年大吉！目前车子跑了3000多，刚做了首保，所以运动模式也试了下。本来想买S8的但现在感觉这车买得值，扮猪吃老虎..
自动贩卖机的确给生活带来了不少便利，销售的种类也是多种多样，从饮料、零食到现在的电子产品等，它不受时间、地点的限制，能节省人力、方便交易..
粗略统计了一下，去年上市的新车少说也有好几百款，除了男女老少都非常关注的全新车型或垂直换代车型之外，作为二十年资深陈酿老车迷的我们，自然..
如见随着科技的发展，很多安全技术也在汽车上体现，这些技术的运用大大提高了汽车的安全性能，避免了事故的发生率。那么，今天我们就来看看那些运..
撞车后司机没系安全带被甩出。调查数据显示：在一次可能导致死亡的车祸中，安全带的使用可使车内人员生还的几率提高60%，发生正面撞车时，系了..
回顾刚刚过去的2016年，有很多我们耳熟能详的SUV车型上市，而且很多车型都有着共同的特点，就是经过重新换代升级后，车身尺寸和内部空间上..
对于刚刚步入社会的年轻人，甚至是学生党而言，想买车最大的尴尬就在于囊中羞涩了。不过没关系，今天小编找出了4款价位低，但性价比高的车型供你..
使用传斯特变速箱油循环换油，一年内变速箱有故障，保险公司全额赔付维修费用！发动机积碳是爱车降低引擎功率，增大油耗，冷启动困难，燃烧室积碳..
最近有很多朋友都来问，他的车已经开了一段时间了，但最近车开起来却有点颠簸、发抖的现象，但是却不知到底是哪儿出现问题。汽车抖动是汽车最常见..
从行业统计数据看，新能源汽车的销量仍在大幅增长，但具体分析数据可见，新能源汽车有变成“阿斗”的可能。而没有享受政府恩惠的混合动力汽车则大..
日前，《中国未来汽车大数据调查报告》在2016中国汽车年度盛典上发布，这份报告由凤凰网未来频道发起调研，报告涉及未来汽车产品、未来汽车出..
据英国路透社1月19日报道，近日比亚迪品牌及公关部副总经理表示，比亚迪公司计划要在2-3年内向美国市场销售电动乘用车，成为首个在美国销售..
在中国的豪华市场，提及奥迪，它究竟代表了什么?一个最恰当的答案是奥迪实实在在成为了中国豪华汽车市场的老大。2016年，奥迪在华的销量为5..
市场概述：2016年，国内新能源市场狭义乘用车实现了32.9万辆的销量，同比2015年增幅达到86%，但相对于整体市场2385万辆的历史..
今天拿了三款关注度比较高的车型，在对比之下你会发现，10万以内的合资紧凑型车型配置并不会高，而这三款车中较为偏门的铃木启悦在配置方面性价..
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购车完全指南
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可以考虑
119分
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118.5分
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