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宝骏560给人的感觉就是性价比超高，也恰好是因为这一点，它上市后就达到了比较火爆的销量，如今改款过后的宝骏560律动版是不是更让人惊喜呢？
新浪汽车讯 2017年首个斯柯达品牌日于今日在哈尔滨冰雪大世界举办。斯柯达品牌标识造型的巨型冰雕，以及全功能大SUV斯柯达柯迪亚克在场展..
MAZDA大概是所以车厂里面最坚持的，除了坚持转子引擎之外，在所以车厂相继投入混合动力或纯电动力的时候，只有马自达认为现有的内循环引擎还..
1月16日，宝马7系家族的高性能旗舰版车型——M760Li xDrive正式上市，共推出两款车型，售价同为265.8万元。新车搭载了6...
凤凰汽车讯 日前，我们收到了新款奔驰GLA的申报信息。新车在造型细节上有所调整，并有望同步引入海外版新车型的内饰设计。从此次曝光的申报图..
在很多人的认知中，运动性才是宝马品牌最显著的特征，但宝马希望大家能够真正的了解，单就豪华的属性而言，BMW早已是做到了全球领先的水准。1..
2016年宝马公司发布了旗下全新性能版7系轿车，在外观上配备了空气动力学套件、全新造型的轮辋、双侧四出的尾排，都彰显新车的运动风格。网通..
宝马集团在2016年度过了百岁生日，同时在全球市场连续第6年创造销量纪录。对于中国市场的表现，宝马（中国）汽车贸易有限公司总裁刘智博士向..
2017年1月16日，宝马7系车型中的旗舰车型——宝马M760Li xDrive正式上市，新车共推出两款车型，其搭载6.6L V12双涡..
起亚全新SUV对飙汉兰达 实拍全新KX7
曾几何时，混合动力系统通常只在偏高端的车型上才会匹配。对于经济痛点较低的普罗大众而言，即使大家的初衷都期盼着节能减排，但面对动辄几十万的..
近日，东风雪铁龙正式发布了新爱丽舍的官方效果图，据悉，新车预计将于2017年2月正式上市。作为中期改款车型，新爱丽舍在外观、内饰等方面都..
2016年，东风悦达起亚累计销量达到65万辆，与2015年的61.6万辆相比上涨5.5%。东风悦达起亚汽车有限公司总经理金坚向网通社透露..
这两天关注度颇高的SUV中，应该有传祺GS7的影子吧。作为一款自主SUV，竟然要飞到千里之外的北美车展上进行全球首发。更有意思的是这款车..
日前我们获得了一组华晨金杯F50的实车照片，这也是其实车照片首次曝光。在外观方面来看这应该是一款定位比金杯750更高的MPV车型。
日前，我们获悉东风雪铁龙旗下紧凑型车——爱丽舍将于2月20日正式上市，作为一款改款车型，新车在外观和内饰方面都有所调整。
之前有消息称特斯拉大众化车型Model 3由于要为Autopilot自动驾驶功能增加新硬件，没有做好量产准备，新车的上市时间或将推迟一年..
奔腾全新SUV实车首曝 解读X40
2017年1月16日晚，宝马M760Li xDrive正式上市，新车是宝马的旗舰车型，搭载了一台V12发动机，0-100Km/h的加速时..
2017年1月16日，斯柯达品牌日在哈尔滨冰雪大世界举办。斯柯达品牌标识造型的巨型冰雕，以及全功能大SUV斯柯达柯迪亚克在场展示。活动现..
豪华品牌阵营中，德系三强的竞争总是最受瞩目。2016年，奥迪继续领跑国内豪华品牌，全年共售出589，088辆，同比增长3.7%。如今豪华..
合作已长达29年的中国一汽和奥迪公司，又有了新动向。1月16日，网通社从一汽集团官方获悉，中国第一汽车集团公司（以下简称中国一汽）与奥迪..
日前，我们从一汽-大众官方获悉，中国第一汽车集团公司与奥迪股份公司在长春正式签署《一汽、奥迪十年商业计划》。根据《计划》内容，双方将继续..
日前，我们从东风雪铁龙官方获悉，新款爱丽舍将于2017年2月20日正式上市，新车为中期改款车型，在外形及配置方面进行了一定幅度的调整。外..
凯美瑞终于换代了。这款畅销30多年的中级车，在6年之后终于换代了。早在两个星期前曾在官网上看见过预告照，虽然只是一个尾部。但随着北美车展..
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购车完全指南
说明：s5=5颗星，s4=4颗星，依此类推
值得购买
119分
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